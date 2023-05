Tehniline rike: Tallinnast Antalyasse siirduma pidanud SmartLynxi lennuk tuli tagasi

Smartlynxi Tallinn-Antalya lend väljus kell 6.40, tegi Suurupi kohal rohkelt ringe ja tuli tagasi. Uus väljumine määrati algselt kella 7.40 peale, seejärel määrati uueks stardiajaks kell 9 ja lõpuks teatati, et uut infot antakse kell 8.45. Viimane info on, et lend väljub kell 13.45.