KUULA | „Istmesoojenduse“ 161. osa: elektritõukside kiiruse piiramist alga!

Bolt on aga asunud elektriliste tõukerataste kiirust teatud kohtades piirama - ja see on igati tänuväärne. Iseasi, kuidas piiranguid jõustatakse - tarkvaraliselt või järeleulatuvalt? Samuti plaanitakse revideerida tõukside parkimise loogikat.

Vaatame ka kütust - OPEC+, Brent, hetke hinnad ja muud kütuserubriigist tuttavad tähelepanekud. Kus aga kütusega nii hästi pole, on Kuuba, kus nappuse tõttu jäeti ära traditsiooniline maiparaad. See üritus on vankumatult toimunud alates 1959. aastast ja ära jäänud vaid koroonapiirangute tõttu - ent kordagi mitte kütusenappuse pärast. Miks see nii läks?