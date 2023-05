ESIMESED FOTOD | Lootsi tänava vrakk osutus arvatuga võrreldes kolossaalseks, esimene pilk sellelt leitud maailma vanimale kompassile

„Alguses olid suured ootused, et laev on vähemalt kümme meetrit pikk. Siis hakkasime seda lahti puhastama ja mida rohkem me seda puhastasime, seda suuremaks need ootused said. Hirm ka ühtlasi – laev muutus järjest pikemaks ja pikemaks,“ sõnas möödunud aasta 31. märtsil koostöös ehitajatega vraki avastanud OÜ Muinasprojekt arheoloog Mihkel Tammet.