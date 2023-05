Ülemaailmse operatsiooni käigus kõrvaldati hiiglaslik narkoturg tumeveebis

Europoli koordineeritud ülemaailmne operatsioon on viimane suurim haarang narkootikumide ja muude ebaseaduslike kaupade müügiplatvormide vastu tumeveebis. Operatsioon on suunatud narkoturule, mis on saanud nimetuse Monopoliturg (ing. k. Monopoly Market).

Tumeveeb on interneti osa, mida hoitakse krüpteeritud võrgus ja millele pääseb ligi ainult spetsiaalsete anonüümsust tagavate vahendite kaudu.

„Meie kolme kontinendi õiguskaitseasutuste koalitsioon tõestab, et koos töötades saame kõige paremini hakkama,“ ütles Europoli tegevdirektor Catherine De Bolle oma avalduses. Tema sõnul saadab see operatsioon kurjategijatele tumeveebis tugeva sõnumi: „Rahvusvahelistel õiguskaitseorganitel on vahendid, et teid tuvastada ja võtta teid vastutusele teie ebaseadusliku tegevuse eest, isegi tumedas veebis.“

Europoli teatel vahistati 288 kahtlusalust ning mitmetes riikides korraldatud haarangute käigus konfiskeeriti enam kui 50,8 miljonit eurot, 850 kilogrammi narkootikume ja 117 tulirelva.

Madalmaades, kus ametiasutused vahistasid 10 kahtlusalust, teatas politsei, et operatsioon koosnes eraldi, kuid üksteist täiendavatest toimingutest, mis toimusid üheksas riigis viimase 18 kuu jooksul. Hollandi riikliku politsei küberkuritegevuse meeskond osales operatsioonis, mille koodnimetus oli SpecTor.

„Europoliga jagatud luureandmed, näiteks tehinguandmed ja virtuaalvaluuta aadressid, aitasid meil alustada uusi uurimisi ja rikastada olemasolevaid uurimisi. Sel viisil oleme tuvastanud ja kinni pidanud mitu olulist Hollandi müüjat,“ ütles Hollandi meeskonna juht Nan van de Coevering. „Selle operatsiooni edu näitab taas, et rahvusvaheline koostöö on oluline võitluses kuritegevusega pimedas veebis.“

Konfiskeeritud narkootikumide hulgas on üle 258 kilogrammi amfetamiini, 43 kilogrammi kokaiini, 43 kilogrammi MDMA-d ja üle 10 kilogrammi LSD ja ecstasy pille, teatas agentuur.