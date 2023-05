„Edu korral oleks kümnendik Marsi teekonda läbitud!“ Miks on Muski Starship revolutsiooniline?

Kui 20. aprillil tõusis Texases asuvalt Boca Chica kosmodroomilt õhku maailma kõige suurem rakett SpaceX Starship, siis kõlasid starti jälginud SpaceX-i töötajate seas rõõmuhõiked. Ehkki raketi esimese astme Super Heavy kõik 33 mootorit ei töötanud, püsis rakett stabiilselt oma trajektooril. Umbes neli esimest minutit läks kõik hästi, siis hakkas rakett ootamatult laperdama ja plahvatas. Ehkki SpaceX-i juhi Elon Muski näost oli sel hetkel pettumust näha, oli ta varem hoiatanud, et katsetus võib läbi kukkuda. Ta lisas, et ka ebaõnnestunud katsetus on SpaceX-i jaoks edusamm.