Möödunud suvest saadik Ukraina armeed kümnete luuredroonidega varustanud Eesti ettevõtte Threod Systems on tänaseks jõudnud olukorda, kus meie droonid on osutunud sedavõrd hädavajalikuks, et ukrainlaste tellimuste täitmiseks tuleb asuda tootmisvõimekust märgatavalt kasvatama.