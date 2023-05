PROOVISÕIT | Ford Ranger Raptor: sobib nii metsa- kui linnadžunglisse

Seda, kui jabur esmapilgul ja kui läbimõeldud tegelikult võib tunduda karmile ja lihtsale tööloomale uhke kuue selga tõmbamine, oleme kirjutanud varemgi. Kuna tegu pole lihtsalt ühe täiendava istmereaga koos nipet-näpet lisadega, vaid tippmudeliga, kajastub see kõiges, nii sõiduomadustes kui ka hinnalipikul.

Sellest, et uus Ford Ranger ning teise põlvkonna Volkswagen Amarok erinevad nagu Sharan ja Galaxy, oleme vihjamisi juba kirjutanud, nagu ka sellest, et just tänu Wolfsburgist saabunud juhistele on Sinise Ovaali kastikal nüüd ka mootor, mis väärib tippmudelit. See, lisanimega Raptor, tutvustab meile sportpikapi uut põlvkonda.

Lõuna-Aafrikas Pretorias valmiv kastikas on riigi jaoks väga oluline ekspordiartikkel. Seal valminud autosid müüakse enam kui sajas riigis ja tervikuna on Euroopa turgudest mõistagi suurim. Ranger Raptor jõuab meile aga kõigi kastikate kuningriigist Taimaalt.

Ford püüab uue pikapi puhul jätkuvalt kaht sihtgruppi – nii neid, kes soovivad luksuslikku noobelkastikat elustiiliautona kui ka neid, kelle jaoks pikap on igapäevane tööloom. Samas tehakse Rangeri ja Ranger Raptori puhul selge vahe sisse, viimane on sportpikap – kõlagu see termin kuitahes tobedalt, aga tobe tundub see ainult seni, kuni te pole viimatimainituga sõitnud.

Ford on kasutanud Raptori nime Rangeri, F-150 ja Bronco võimsate ja luksuslike modifikatsioonide tähistajana juba aastast 2009. Teisel pool ookeani on asjad paremad kui siin – seal müüakse ka Ford F-150 Raptor R-i. See on väga maastikuvõimekas pikap, mille jõuallikaks on 700 hobujõudu arendav ülelaadimisega Fordi 5,2-liitrine V8.

Samas tuleb arvestada, et F-150 Raptor R on väga kallis ning Euroopa süsinikutrahve ei jõuaks ka kõige veendunumad kliendid kinni maksta. Üks parimaid võimalusi suud vesistada on siin, meile jääb üksnes Ranger Raptor.