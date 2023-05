FOTO | Astrofüüsikud näitasid, kuidas must auk tähe puruks rebib ja alla neelab

Teadlased jäädvustasid haruldase hetke, mil must auk tähe puruks rebis ja alla neelas. Seda kirjeldatakse ajakirjas The Astrophysical Journal Letters avaldatud teadusartiklis .

Teadlased märkasid eredat sähvatust – tähe surmahetke, mil ülimassiivne must auk selle esmalt puruks rebis ja seejärel alla neelas.

See on esimene selline sündmus, millest õnnestus teha ülesvõtted. Optilise või röntgenkiirguse asemel tabati see sündmus infrapuna abiga.