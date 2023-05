OTSE | Energiapäev 2023: tipptegijad annavad ülevaate viimastest arengutest

Elektrisüsteem on liikumas üha enam taastuvate energiaallikate poole ja sellest tulenevalt muutub tulevikus tarbimise ja tootmise kokkuviimine keerulisemaks. Probleemi üks võimalik lahendus on see, et meil on elektrisüsteemis stabiilne elektrienergia tootja, kes suudab seda teha kasvuhoonegaaside vabalt. Oma ettekandes teemal „Eesti konkurentsivõime parandamine tuumaenergia abil.“ annab Eesti esimese tuumajaama arendaja Fermi Energia ülevaate, kuidas nende projekt saab olla kasulik nii tarbija rahakotile kui elektrisüsteemile terviklikult.