Tehisintellekti teerajaja lahkub Google'ist ja hoiatab AI ohtude eest. „Kahetsen oma elutööd“

75-aastane Hinton, Toronto ülikooli arvutiteaduse professor ja endine Google'i tippteadlane, hakkas neuronvõrke uurima juba ammu enne seda, kui need populaarseks said. Ta on aastakümneid arendanud uudseid tehisintellekti algoritme, luues tehnikaid mudelite treenimiseks ja andmete töötlemiseks. Tema teadustöö on sillutanud teed praegusele masinõppe buumile.