Eesti IT-ettevõtted annavad oma panuse Aafrika digirevolutsiooni arengusse

Visiidi raames toimusid kohtumised Rwanda, Uganda, Botswana, Malawi, Gambia, Zimbabwe, Angola IT-ministrite, Maailmapanga esindaja ja Aafrika Liidu ühendatuse volinikuga. Kohtumiste eesmärk oli tutvustada Eesti IT-ettevõtteid ja nende eesmärke Aafrikas. „Eesti on olnud väga edukas mitmesuguste digilahenduste kasutusele võtmisel ning meie ettevõtted on valmis toetama oma nõu ja jõuga partnerriike Aafrikas,“ sõnas asekantsler Ratnik.

Visiidi jooksul osales asekantsler Ratnik ka mitmes Aafrika digiteemalises vestlusringis, jagades Eesti kogemusi digiühiskonna ülesehitamise vallas. Lisaks toimusid kohtumised mitmete partnerriikide ja organisatsioonidega, et arutada võimalusi arengukoostöö edendamiseks.

ITL-i tegevjuht Doris Põld sõnas, et Eesti IT-ettevõtete huvi Aafrika riikidega koostöö tegemise vastu kasvab iga aastaga. „Transform Africa Summitil on väga hea võimalus tutvuda digipartneritega Aafrikas ning saada aru nende prioriteetidest ja punktidest, kus meie ettevõtted saaksid tuge pakkuda,“ rõhutas tegevjuht Põld.

ITL on IT-ettevõtete esindusorganisatsioon, mis on 2018. aastast olnud uuendusmeelsete Aafrika riikide ühenduse Smart Africa partner. ITL-iga olid Zimbabwes enda lahendusi tutvustamas Admiral Markets, Aktors, BCS Koolitus, Cybernetica, Digital Nation ja Nortal.

Transform Africa Summit tippkohtumine (TAS) toimub kuuendat korda ning selle eesmärk on tuua kokku rahvusvahelised liidrid, ettevõtjad ja rahvusvahelised organisatsioonid, et üheskoos aidata kaasa Aafrika digirevolutsioonile. Eesti on TAS-il osalenud alates 2017. aastast.