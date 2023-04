FOTO | Hämmastav: teadlased tabasid esimest korda pildile mustast august välja purskava plasmajoa

Astronoomid on esimest korda pildistanud galaktikas M87 asuva ülimassiivse musta augu servalt kosmosesse väljuvat tohutut plasmajuga. Lisaks nägid teadlased esimest korda musta augu varju ja selle juga ühel ülesvõttel. Ajakirjas Nature avaldatud uurimus peaks aitama astronoomidel mõista, kuidas need hiiglaslikud plasmavood tekivad. „Me teame, et joad väljuvad mustade aukude servadelt,“ selgitas Hiina Šanghai astronoomiaobservatooriumi astronoom Ru-Sen Lu, „kuid me ei mõista siiani, kuidas see tegelikult toimub. Selle uurimiseks on meil vaja üles leida joa lähtekoht.“