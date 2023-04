„Venelased saavad mängu tuua 600 lennukit ja kopterit.“ Kas Ukraina pealetungi kirstunaelaks saab lennuvägi?

Ukraina sõja edasise arengu võimalikke variante arutades on saanud üheks peamiseks teguriks lennuvägi – Kiiev ootab, et lääs hakkaks varustama Ukraina relvajõude moodsate hävitajatega, millest on Ukraina juhtkonna hinnangul suur puudus. Lennukid tunduvad paljudele hõbekuulina ehk imerelvana, mis on võimeline muutma sõja kulgu. Ja selleks on põhjust. Lähiajaloos on olnud sõdu, milles lennukid on mänginud otsustavat rolli. Aga Venemaa sissetung Ukrainasse oli esimene sõda, mis selle pildi rikkus. See, kuidas lennuväge praegu Ukraina sõjas kasutatakse, erineb palju sellest, kuidas seda on kasutatud viimaste aastakümnete sõdades. Keerulist, kallist ja väga tõhusat nn tööriista võrreldakse haubitsate ja miinipildujatega.