Ettevaatust: mootorrattaid ja mopeede on sel aastal liikluses eriti palju

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on nüüd mootorrataste ja mopeedide hooaeg käes. „Möödunud nädalavahetuse soe ilm meelitas tsikleid garaažist välja nagu seeni pärast vihma. Meie statistika hõlmab aga kindlustatud sõidukeid. Paraku on ligi kaks protsenti neid, kes unustavad liikluskindlustuse teha ning riskivad seejuures suurte väljaminekutega,“ ütles Potsepp.

„Liikluskindlustuse fond on sel kevadel saatnud mootorrataste ja mopeedide omanikele 2383 meeldetuletust kindlustuslepingu sõlmimise kohustuse täitmiseks. Kui lepingu sõlmimise kohustus jääb täitmata, siis tekib liikluskindlustus automaatselt sundkindlustusena. See on tavalisest liikluskindlustusest märksa kallim,“ selgitas Potsepp. „Üle 60 protsendi meeldetuletuse saanutest siiski sõlmisid lepingu või kustutasid sõiduki liiklusregistrist, kui nad seda ei kasutanud,“ lisas ta.

Tänavu sõlmitud mootorratta ja mopeedi liikluskindlustuse keskmine aastamakse on 61 eurot, eelmisel aastal oli see 53 eurot. Liikluskindlustuse tegemisel tasub võrrelda hindu liikluskindlustuse kalkulaatoris .

„Kevadeti on paraku liikluses näha, et lisaks kindlustusele ununeb ka korrektne liiklemisoskus ja teistega arvestamine teedel,“ ütles Naarits. „Olenemata sellest, kas osaleme liikluses autojuhi, mootorratturi, jalakäija või jalgratturina, oleme osa ühtsest liikluse ökosüsteemist ning üksteisega arvestamine ja elementaarne viisakus teineteise vastu on need, mis viivad meid ohutuma liikluskeskkonna poole.“