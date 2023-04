Jahmatav avastus: teadlased leidsid tuhandeid tundmatuid viirusi ootamatust kohast

Teadlased leidsid enam kui 30 000 viiruse DNA, mis on põimitud erinevate üherakuliste mikroobide genoomi. Seda käsitleb Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud värske uurimus. „Olime äärmiselt üllatunud, kui palju viirusi me selle analüüsiga leidsime,“ kommenteeris uuringu juhtiv autor, Austrias Innsbrucki ülikoolis viiruseid uuriv ökoloog Christopher Bellas. „Mõnel juhul koosneb kuni 10 protsenti mikroobi DNAst latentsetest viirustest.“

Teadlaste sõnul ei põhjusta need viirused nende kandjatel äratõukereaktsiooni ja võivad olla isegi kasulikud. „Miks mikroobide genoomist nii palju viirusi leiti, on siiani ebaselge,“ sõnas Bellas. „Meie põhiline hüpotees on, et nad kaitsevad rakku teiste ohtlike viirustega nakatumise eest.“

Teadlased on leidnud viiruste fragmente väga erinevatest organismidest, sealhulgas loomadest, taimedest ja seentest. Näiteks imetajate DNAs on palju viiruse fragmente ja umbes 8% inimese genoomist koosneb iidsetest viirusnakkustest päritud DNA materjalist.

Uurimuse autorid leidsid ka tõendeid selle kohta, et need viirused on funktsionaalsed, mis tähendab, et need võivad olla osa peremeesorganismi viirusetõrjesüsteemist.