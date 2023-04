FOTOD | Mercedes-Benz esitles uut E-klassi - 22 mm võrra pikem teljevahe

Uue mudeli mõõdud on 4949/1880/1468 mm (p/l/k). Tänu varasemaga võrreldes 22 mm võrra pikemale teljevahele (nüüd 2961 mm) on tagaistmel rohkem jalaruumi. Tagaistme laius on 1519 mm – seega 25 mm laiem kui eelkäijal. Sedaani pakiruum mahutab 540 liitrit.