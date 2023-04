Cupra Tavascan – et elektriautod oleksid ägedad ja ihaldusväärsed

Miski ei suuda enam peatada autode elektrifitseerimist, meeldib see siis või mitte. Cupra soov autotootjana on muuta e-autod ägedaks, efektseks ja positiivseid emotsioone tekitavaks, sest igavaid ratsionaalseid sõidukeid on niigi küllalt. Ega Volkswagen Grupi uusimal automargil ju mõtet polekski, kui see teistest ei eristuks. Cupra tähistas varem SEATi mudelite sportlikke versioone, iseseisvaks automargiks sai see 2018. aastal.

Tavascan esindab Cupra uut disainisuunda ja selle efektne välimus on üsna lähedane ideeautole, mida tutvustati 2019. aasta Frankfurti autonäitusel.

Peamised faktid

Kupee-SUV keretüüp tähendab, et tegemist ei ole kobaka pseudomaasturiga – see on madalam ja sõiduautolikum. Tavascani mõõdud: 4644 mm pikkust, 1861 mm laiust, 1597 mm kõrgust ja 2766 mm teljevahet. Pagasiruum mahutab 540 l.

Tavascani aluseks on Volkswagen Grupi MEB platvormi uusimad tehnoloogiad, mis on häälestatud just sportlikumat sõiduelamust soovivale juhile meelepäraseks. Tootja kinnitusel saab Tavascan olema erinev VW ID mudelitest ja seda sihitakse teistsuguste eelistustega autoostjale.

Tavascani pakutakse kahes mudeliversioonis – tagasillaveoline Endurance (210 kW / 286 hj, 545 Nm) ja nelikveoline VZ (250 kW / 340 hj, pöördemoment on 545 Nm taga ja 134 Nm ees). VZ mudeli nullist „sajani“ kiirenduseks lubatakse 5,6 sekundit.

77 kWh akupakiga Endurance versiooni sõiduulatus saab olema ligikaudu 550 km ja sama akupakiga VZ tippmudelil umbes 520 km (WLTP testitsükli alusel).

135 kW laadijas suudab Tavascan 7 minutiga laadida 100 km sõiduulatust; kui aga aku laetuse tase on langenud 10 protsendini, saab selle energiavaru 80%-ni täiendada alla poole tunniga.

Efektne väljast ja seest

Tavascani välimuse silmapaistvaimaks detailiks on Cupra valguslogo ja kolmnurkse kujuga maatriks-LED esi- ja tagatuled. Nurgelised kerejooned mõjuvad pisut arrogantselt ja meenutavad teatud kurjema välimusega noobelklassi linnamaasturit, nimesid nimetamata.