Midagi uut: Samsungi nutikell ütleb nüüd kasutajale, millal tema järgmine menstruatsioon algab

Funktsiooni kasutamiseks tuleb aktiveerida „Cycle Tracking“ Samsung Health rakenduses ja lisada seal olevasse kalendrisse kõige hiljutisem menstruaaltsükli info. Seejärel tuleb valida sätetest „Predict period with skin temp“.

Seejärel näitab rakendus kasutajale tema menstruatsioonitsükli andmeid ja ennustab, millal võib alata järgmine menstruatsioon või ovulatsioon. Kõik kogutud andmed on krüpteeritud ja neid hoitakse vaid kasutaja isiklikus seadmes.

Seni on paljud inimesed enda basaaltemperatuuri mõõtmiseks kasutanud erinevaid viljakusmonitore, millega mõõtmist tuleb igapäevaselt ise meeles pidada. Nutikell teeb seda aga automaatselt. Seega kui kell on käe peal, mõõdab see kasutaja kehatemperatuuri ja ennustab menstruatsiooni algust ilma, et kasutaja peaks ise midagi tegema või meeles pidama.

„Juba mõnda aega on Samsungi nutikelladega menstruaaltsüklit jälgida, kuid see on seni olnud kalendripõhine. See tähendab, et inimestel on tulnud ise rakendusse enda menstruatsiooni aeg lisada ja see on olnud lihtsalt varasematest menstruatsioonidest ülevaate saamiseks. Praegune tarkvarauuendus kasutab aga seadmes olevaid temperatuuri ja infrapunasensoreid, et mõõta iga päev inimese basaaltemperatuuri, mis lubab ennustada, millal järgmine menstruatsioon algab,“ sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Pavel Meleško.

„Kindlasti on siinkohal väga oluline rõhutada, et kella näol ei ole tegemist meditsiinilise seadmega. See on mõeldud vaid üldise terviseinfo saamiseks ja see ei sobi raseduse planeerimiseks. Samuti ei saa sellega jälgida ovulatsiooni juhul, kui inimene kasutab hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kellalt saadud info põhjal ei tohiks teha terviseotsuseid ja küsimustes tuleb alati pöörduda professionaalse meditsiinitöötaja poole,“ lisas Meleško.