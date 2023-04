Värske uuring: etanooli sissehingamine aitab hiirtes A-gripi inaktiveerida. Meetod võib aidata ka COVID-19 puhul

Professor Tsumoru Shintake, kes juhib instituudi kvantlainemikroskoopia üksust, pakkus idee kasutada etanooliauru hingamisteede infektsioonide raviks esimesena välja. Ta asus seda lähenemisviisi katsetama koos oma kolleegi professor Hiroki Ishikawaga, kes juhib instituudi immuunsignaalide üksust, ja nende meeskonnaliikmetega.

„Etanool on tõhus desinfitseerimisvahend kehapindade jaoks, seega tahtsime teada, kas etanool võiks olla tõhus ka keha sees,“ ütles Miho Tamai, Ishikawa labori teadlane.

Kasutades õhuniisutajat, et tekitada väikeses konteineris etanooliauru, leidsid nad, et kui A-gripiviirusega nakatunud hiired seda auru kümne minuti jooksul sisse hingavad, inaktiveerub viirus. Uuring on avaldatud ajakirjas The Journal of Infectious Diseases.

A-gripiviirused kogunevad kopsurakke katvasse õhukesse vedelikukihti, mis kaitseb hingamisteede pinda. Teadlased arvavad, et infektsiooni edukaks raviks peab etanooliauruga tõstma etanooli kontsentratsiooni selles vedelikus 20 protsendini.

See kontsentratsioon ei ole mürgine kopsurakkudele, mille teadlased lõid laboris inimrakkude jäljendamiseks. Kehatemperatuuril suudab 20% etanool mitte ainult inaktiveerida A-gripiviiruse väljaspool rakke ühe minutiga, vaid ka peatada viiruse paljunemise nende rakkude sees.

Oluline on etteantud etanooli kontsentratsioon. Kui kontsentratsioon ei ulatu viiruste inaktiveerimiseks sobivale tasemele, ei ole sellest kasu.

A-gripiviirus on viirus, millel on välismembraan, mida nimetatakse ümbrikuks (ing. k. envelope). „Etanooliaur võib inaktiveerida ka teisi taolisi viiruseid, nagu SARS-CoV-2,“ ütles Ishikawa, ja seni on kõik pandeemiaid põhjustanud viirused olnud välismembraaniga viirused. „Kui peaks järgmine pandeemia puhkema, saame ehk kiiresti rakendada etanooliauru inhalatsiooniteraapiat, et haigust ennetada või ravida,“ selgitas ta.

Inimesed ei tohiks ise kodus proovida etanooli kasutamist ravina. Hiroki Ishikawa