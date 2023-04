Kas tehisintellekti pealetung muudab leiutajate töö mõttetuks? Vastab patendiekspert Aare Abrams

Vastus sellele küsimusele on praegu ei. Kuigi keegi ei kahtle tehisintellekti algoritmide keerukuses ja võimekuses ületada inimest mitmel moel, on AI ikkagi vaid abistav tööriist meistri käes.

Kalkulaatoreid kasutame me kõik, kusjuures iga kalkulaator suudab arvutuskiiruse või -täpsusega ületada ka kõige võimekamat inimest. See ei muuda kalkulaatorit veel võrdseks inimesega. Juturobot ChatGPT vastab meile täiesti mõistlikult ja tema vastuseid saab kasutada suurepäraselt praktilises elus, kuid lõpliku otsuse, milliseid andmeid ja kuidas kasutada, langetab ikkagi inimene.

Nii on ka leiutamise maailmas. Ülemaailmsed arvutisüsteemid, sealhulgas AI on teadusmahukate leiutiste loomisel tegelikult juba ammu kasutusel. Selliseid leiutisi nimetatakse tehisintellekti poolt abistatud leiutisteks (AI assisted inventions). Näiteks tuvastasid MIT teadlased 2020. aastal masinõppe algoritme kasutades uue antibiootilise ühendi, mis on võimeline tapma mitmeid antibiootikumidele resistentseid baktereid. Oluline on aga meeles pidada, et AI ei asenda leiutajat, vaid üksnes suurendab inimese võimet mõista keerulist maailma ja tõsta leiutiste kvaliteeti.