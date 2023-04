Marsi mõistatus on lahendatud: teadlased tegid kindlaks, millest koosneb punase planeedi tuum

Esimest korda on teadlastel õnnestunud kindlaks teha, millest koosneb Marsi tuum. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.

Selgub, et Marsil regulaarselt esinevad maavärinad aitasid tuuma koostise mõistatust lahti harutada.

Neli aastat punase planeedi sisemust uurinud NASA maanduri InSight seismiliste andmete kohaselt on Marsi sisemus vedel rauasulam, milles on palju väävlit ja hapnikku.

See on teadmine, mis võib aidata teadlastel paremini mõista Marsi ajalugu ja seda, miks see Maast erineb: üks planeet on kuiv ning elutu tolmukera, teine ​​aga täis elu.

Maavärinad ei ole lihtsalt mürin ja vappumine: teadlaste käsutuses olev tehnoloogia lubab neid kasutada omamoodi akustilise röntgenikiirgusena. Nad levivad planeedi sees suunaga väljapoole, enne kui vaibuvad. See, kuidas nad teatud materjale läbivad ja nendelt tagasi põrkavad, võimaldab teadlastel luua taevakehade sisemise koostise kaarte.

Selgus, et Marsi tuum on täiesti vedel. Umbes viiendiku selle massist moodustavad kerged elemendid, peamiselt väävel, väiksemas koguses leidub hapnikku, süsinikku ja vesinikku. Samas on Marsi tuuma tihedus väiksem ja see on rohkem kokkusurutud kui Maa tuum, mis võib aidata teadlastel edaspidi paremini mõista kahe planeedi erinevusi.