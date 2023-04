„Nii uhke leid, et võrdle või tänapäeva Ferrariga.“ Kalamaja väljakaevamistel tulid maapõuest päevavalgele keskaegse tippteose killud

Üle aasta mitmel pool Kalamajas väljakaevamisi juhtinud Silver Jäger räägib, et 13.–16. sajandi keskaeg vaatas näiteks praeguse Kotzebue ja Vana-Kalamaja tänavatel vastu umbes 1,7 meetri sügavusel paiknenud looduslikust pinnasekihist, otse poolemeetrise Rootsi-aegse kihistu all. Selle kihi määratlemisel said määravaks kaks kivikeraamikakildu, mis dateeriti 15.–16. sajandisse. Need killud avaldavad muljet ka palju näinud ajaloolastele.