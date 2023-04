Tallinna külje all Järvekülas saab nüüd sõita isejuhtiva bussiga

Pilootprojekti ajaks on piirkonda paigaldatud isejuhtiva sõiduki liikumist tähistavad märgid ning tänavate piirkiirus on ajutiselt viidud 30 km/h. Samuti on ajutiselt muudetud jalakäijate liikumisala Vana-Järveküla tee ja Välja tänava vahelisel lõigul, kus isejuhtiv sõiduk teostab vasakpööret.