Politsei: suurema mustrisügavusega rehvid tuleks paigaldada tagateljele

„Rehve vahetades arvesta sellega, et rehv on ainuke asi, mis lisaks vedrustusele Sinu sõidukit teega kontaktis hoiab, seega vaata rehvid eelnevalt kriitilise pilguga üle. Kuigi lubatud rehvimustri miinimum on 1,6 mm, siis turvalisuse huvides tasuks võtta piiriks vähemalt 3 mm. Kui rehvid on erinevalt kulunud, siis suurema mustrisügavusega rehvid lase paigaldada tagateljele,“ teatas keskus.