KUULA | Teatri lauakoristajast Šotimaale draamaõpetajaks ehk külas on Hannele Känd

Oma elu parimaks ajaks loeb Känd ka 13 aastat hiljem just Šotimaal veedetud aastat. Tema sõnul ei tohi vabatahtlikku aastat karta – see on ainult üks aasta sinu elust, aga kõik see, mis sa sealt saad on nii väärtuslik, et käik tasub igal juhul ära. „Rahvusvaheline kogemus, kus sa saad mõtestada ja leida iseend läbi erinevate kultuuride ja rahvaste, elades, õppides või töötades välismaal, annab paksu kihi kogemust ja oskust näha asju teiste silmadega. „