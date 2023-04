Volkswageni täiselektrilised mudelid pakuvad tipptehnoloogiat ja suurt sõiduulatust

Volkswagenil on autotööstuses kõige laiem elektrisõidukite portfell arvestades kõiki segmente: alates algtaseme e-autost, mille hind jääb alla 25 000 euro (ID.2all, mis jõuab müügile 2025. aastal) kuni uue lipulaeva ID.7-ni. Kavas on turule tuua ka elektriauto, mille hind jääks alla 20 000 euro ja mille arendustööd alles käivad.

Volkswageni uus disainistrateegia põhineb kolmel põhimõttel: stabiilne, sümpaatne ja põnev. See tähendab, et VW on kaasaegne, mitte moekas. Ajatu, mitte igav. Sümpaatne, mitte vallatu.

ID.4 – täiselektriline linnamaastur

Maailma Aasta Auto 2021 tiitli pälvinud ID.4 on Volkswageni esimene täiselektriline linnamaastur. Auto kere on atleetlik ja jätab sujuva tervikliku mulje ning suured veljed viitavad ID.4 tugevale sportlikule loomusele. Auto on seest sama ruumikas ja õhurikas nagu suurema klassi linnamaastur. See loob sarnaselt Volkswageni teistele ID. mudelitele Open Space põhimõttega avatud ruumi, kus panoraamkatuseluuk ulatub peaaegu terve katuse pikkusesse.

Pagasiruum mahutab 543 liitrit ja tagumiste istmete seljatugede allaklappimisega saab seda suurendada tervelt 1 575 liitrini. ID.4 armatuurlaual ei ole füüsilisi nuppe ega lüliteid – tulemuseks on eriti puhas ja modernne mulje. Maksimaalne laadimisvõimsus on 135 kW ning kuni 337 km läbimiseks on võimalik vajaliku koguse energiat laadida vaid 36 minutiga.

ID.5 – täiselektriline kupeemaastur

Tagaveoline ID.5 ja neliveoline ID.5 GTX on premium-standarditega täiselektrilised pikamaasõidu kupeemaasturid. ID.5 jätab modernse, võimsa ja elegantse mulje ning paistab silma oma ruumikuse, teedrajavate kasutuslahendustega ning meelelahutus- ja abisüsteemidega.

ID.5 sõiduulatus on kuni 520 km sõltuvalt aku mahutavusest. Alalisvooluga laadimisel on võimalik 390 kilomeetri (ID.5 puhul) või 320 kilomeetri (ID.5 GTX puhul) läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid 30 minutiga. Pagasiruum mahutab 549 liitrit ja tagumiste istmete seljatugede allaklappimisega saab seda suurendada tervelt 1 561 liitrini.

ID. Buzz- tähelepanuväärse välimusega väikebuss

Kunagise VW populaarse „hipibussi“ ainetel loodud täiselektriline mudel, millel on olemas ka kaubik-versioon ID.Buzz Cargo. Tänavu on lisandumas ka ID.Buzzi pikema teljevahega versioon. Mudelid on varustatud ID.-perekonna suurima akuplokiga, mis annavad sõiduulatust kuni 425 km. ID. Buzzi tagumisi istmeid saab liigutada edasi-tagasi 150 mm ulatuses. Avar pakiruum mahutab 1121 liitrit. Kui istmete seljatoed käänata püstisesse ja kasutada ära kogu pakiruum, siis mahub sinna 2205 liitrit.

ID. Buzzi väljendusrikas disain ühendab endas modernsed proportsioonid ja uuendusliku tehnoloogia. Volkswagen kasutab ID. Buzzi juures täielikult integreeritud värskeima põlvkonna juhiabisüsteeme, nende seas ka innovatiivseid ühendatud tehnoloogiaid nagu iseparkimissüsteemi mälufunktsioon.

Kõikide mudelitega saab tutvuda ka Volkswageni esindustes üle Eesti.