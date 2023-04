IDEE | Hanschmidt: Pakrineeme kai võib leida rakendust rohevesiniku transportimisel

Hanschmidti sõnul nägid ettevõtjad kais suurt võimalust Eesti majandusele suure konkurentsieelise loomiseks. „Muidugi läks valesti, me ei saanud Eestit maailmakaardile, aga päeva lõpuks me oleme rahul, et gaasi varustuskindlus on tagatud,“ märkis ta.

„Aga loodame, et me leiame talle ikkagi rakenduse – võib olla tuleb hakata ükskord eksportima või importima rohevesinikku,“ sõnas ta.

Infortar impordib Elengeri kaubamärgi all praegu veeldatud maagaasi läbi Klaipeda ja Inkoo sadama. Infortari osalusega (41%) laevandusettevõte Tallink on juba börsil, et samast kavatsusest on teada andnud ka Infortar ise (plaani realiseerumine lükkus edasi, kuna vahele tuli Läti gaasitaristuettevõtte ost). Riik soostus Pakrineeme kai ettevõtjatelt ära ostma ja see võiks riiklike taristuettevõtete Eleringi ja Eesti Varude Keskuse eestvõttel, ent kogu kompleks amortiseerub kasutult.