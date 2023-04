„16. aprilli paiku hakati luuret tegema.“ Kuidas mõista Ukraina asekaitseministri sõnu, et „pealetung juba käib“?

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas 19. aprillil, et Ukraina relvajõud alustasid Donbassis vastupealetungi neljas kohas. „Täna toimub pealetung neljas kohas: need on Bahmut, Marjinka, Avdijivka ja Lõman. See, mis toimub praegu rindel, on vastupealetungi element,“ selgitas Maljar intervjuus Rada telekanalile.