Tarkvaraettevõtja retsept: kuidas teenida 20-aastaselt 2000 eurot palka ja ühtlasi omandada kõrgharidust

Tehnoloogiaettevõtja sõnul jätab ainult teooriat õpetava gümnaasiumi diplom noored tööturul aina enam kehva seisu. „Kõige paremas positsioonis on need, kes suudavad keskhariduse lõpuks programmeerida ja juhtida roboteid või kirjutada tarkvara ning ühtlasi on valmis minema edasi ülikooli,“ selgitas Konnimois.

„Nutikalt praktilise keskhariduse eriala valides saab tänane 16-aastane teenida kolme-nelja aasta pärast suuremat palka kui 80% Eesti inimestest. Ehk siis, kui põhikoolilõpetaja otsustab õigesti, on ta mõne aasta pärast ilmselt rikkam kui tema vanemad ja sealt tema karjäär alles algab,“ selgitas Konnimois.

„Ülikoolis käiakse tänapäeval niikuinii valdavalt töö kõrvalt, sest teisiti pole majanduslikult võimalik. Halb variant on istuda gümnaasiumis teooriatunnis ja siis ülikooliajal teha madala palga eest teenindavat tööd. Palju parem on sisustada keskkooliaeg nii, et 20-aastaselt saab küsida oma oskuste eest 2000 eurot palka ja ühtlasi omandada kõrgharidust,“ soovitas ettevõtja.

Tehnoloogiaettevõtja tõi välja kolm eriala, mida saab keskharidusena õppida mitmel pool üle Eesti, mille lõpetajate järele on tööturul suur nõudlus ja mis on ühtlasi heaks vundamendiks, et minna edasi õppima ülikooli.

Tööstusroboti programmeerija ja juht

Aina enam valmistavad meie elu mugavaks tegevaid seadmeid robotid. Aga keegi peab neid roboteid programmeerima ja juhtima. Mitmefunktsionaalsed tööstusrobotid ehk erialakeeles CNC-pingid on kasutusel sadades Eesti ettevõtetes ja peaaegu kõikjal on nende operaatoreid puudu.

Selleks tööks ei ole küll paraku võimeline igaüks, sest vaja on omandada spetsiifiline programmeerimiskeel, saada aru valmistatava komponendi loogikast, mõelda ja planeerida kolmemõõtmeliselt ning disainida kogu tööprotsess.