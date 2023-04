Ei UFO ega Putini rakett: Kiievi kohal märgati kummalist helendavat objekti – Ukraina kosmoseagentuur pakub lüriidi

„Tõenäoliselt on sündmus seotud kosmilise keha sisenemisega atmosfääri tihedatesse kihtidesse, info on täpsustamisel,“ seisab agentuuri teates.

Teateid USA kosmoselaeva RHESSI võimalikust orbiidilt väljumisest agentuur ei kinnita, see lükati ümber ka USAst:

Algusega 15. aprillil tabas Maad lüriidide sadu, sest meie planeet läbib kunagi Thatcheri komeedist jäänud kiviräbu ja tolmuterasid. Maa sisenes sellesse 15. aprillil ja väljub sealt 29. aprillil. See tähendab, et meteoorisadu saame jälgida tervelt kaks nädalat ja selle kõrgpunkt on 21. aprillil.