Proovisõit: Dacia Sandero Stepway – ilmselgelt on tegemist autoga

Alustuseks on soovitav mitte ära ehmatada. Kui see auto käivitamise järel või fooritulede taga töötava mootoriga paigal seisab, siis hakkab kõik auto sisemuses kergelt värelema ja vibreerima. Täpselt nagu Jogger, on ka see auto kapoti all varustatud 3-silindrilise 1-liitrise mootoriga (klappe 12), mis seda tõenäoliselt põhjustab. Sellega harjub ära, kuigi esimene küsimus on, et tegemist pole mopeedautoga.

Harjub kindlasti ka sellega, et auto kiirendus nullist sajani on ligi 12 sekundit ja selle saavutamiseks tuleb manuaalkäiguskasti kangiga tublisti vaeva näha. Proovisin maanteel ka kuuenda käiguga kiirendada - seda ma üherealiselt teel teha ei soovitaks ja sisse tuleks lükata neljas käik: ametlikult võtab kuuenda käiguga kiirelt 80-120 km/h tunnis kiirendamine aega 22,6 sekundit, mis on palju mis palju.

Just eelmainitud 6-käiguline manuaalkäigukast paneb mõtlema, et kellele see auto õiguspoolest mõeldud on. Tegemist on ju väga väikese masinaga: pikkus kõigest 4 meetrit (teljevahe 2,6m) ei jäta just liiga avaraid võimalusi tagaistujatele ega pagasiruumile (tagaiste on 1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav, seega vähemalt pagasiruumi osa saab korralikult pikendada).

Seega võiks olla justkui tegemist pere teise autoga, millega paras igapäevaselt töö-pood-lasteaed ringid ära teha. 20 cm kliirens tähendab, et auto on seejuures ka päris kõrgele tõstetud ja saab seenel-marjul ära käia. Aga miks sellisest autost üldse manuaalkäiguskastiga variant tehti – põhjus saab olla vaid soovis hinda väga madalal hoida. Nii et jah, tõesti säästukas.

Kuigi kütust võtab auto ametlikult u 6 liitrit sajale, võib ühe paagitäiega täiesti vabalt saavutada sõiduulatuseks enam kui 700 km. LNG+bensiin lahenduse puhul isegi 1300 kilomeetrini.