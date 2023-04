SUUR LUGU | „Seda tuleks 9. mai paraadil näidata!“ Mida kujutavad endast Ukraina sõja „šušpantserid“?

Venemaa sissetung Ukrainasse on kestnud juba üle aasta. Selle aja jooksul on mõlemal sõdival sõjaväel tekkinud puudus nii laskemoonast kui ka relvastusest. Ja sõdivatele pooltele alles jäänud sõidukid ei sobi sageli sõjaväe jaoks ei kaitse, mobiilsuse ega ka tulejõu poolest. Probleem on eriti terav nendes Vene ja Ukraina väeosades, mis on loodud regulaarväeosade täienduseks vabatahtlikest või mobiliseeritutest. Üks võimalus sellest hädast üle saada on ehitada „šušpantsereid“. (Nimetus on kujunenud saksa sõna Schutzpanzer – soomustransportöör – põhjal ja omandanud erilise tähenduse – toim.) Nii nimetatakse lahingumasinaid, mis on kokku pandud olemasolevatest (vahel aastakümnete vanustest ja lootusetult iganenud) relvadest ja masinatest. „Šušpantseritele“ on pandud peale soomus ja ka relvastus.