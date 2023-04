Ukraina saab veel tanke Leopard 2: tankide varasem omanik hoiab aga varju

Holland ostab koos Taaniga Ukrainale 14 Leopard 2A4 tanki. Sellest teatas Hollandi kaitseministeerium.

Pärast kapitaalremonti saadetakse need sõjamasinad esimesel võimalusel Ukrainasse ning ilmselt saab see teoks 2024. aastal. Holland ja Taani osalevad rahvusvahelises „tankikoalitsioonis“, mis varustab Ukrainat kaasaegsete lääneriikides toodetud tankidega. Holland on varem ostnud Ukraina jaoks vanemaid Leopard 1 tanke Taanist ja Saksamaalt, samuti nõukogude T-72 tanke Marokost.

Tank Leopard 2 on suure tulejõu, hea soomuskaitse ja suurepärase mobiilsusega lahingumasin, mis ületab oma näitajatelt Nõukogude Liidus toodetud tanke. Näiteks kui suurem osa nõukogude tanke suudavad tagurpidikäiguga liikuda umbes 4 km/h, siis Leopard 2 tankil on see tankide „ellujäävuse“ suhtes oluline näitaja üle 30 km/h ning selle käigukastil on kaks tagurpidikäiku. Leopard 2A4 on katsetustel näidanud, et selle esikülg on 120-mm tankikahurile haavatav vaid väiksemal kaugusel kui 250 meetrit.

Ukraina tankimeeskonnad on viimastel nädalatel näidanud, et saavad lühikese ajaga tanki käsitlemise selgeks ning osa lubatud Leopard 2 tanke on juba praeguseks jõudnud Ukrainasse. Kokku on lubanud lääneriigid Ukrainale 71 sellist tanki, koos Hollandi ja Taani annetusega kasvab see number 85 tankini.

Holland ja Taani jagavad Leopard 2A4 ostukulud omavahel pooleks. Need on umbes 165 miljonit eurot. Seda, millisest allikast tankid pärinevad, ei ole teada, kuid võib spekuleerida, et need tulevad saksa relvafirmade varudest, kes on kokku ostnud seda tüüpi tanke Austrialt, Šveitsilt ja Rootsilt, et kasutada ära nende tankide veermikud Leopard 2 tanki uuemate modifikatsioonide tootmiseks.

Holland osaleb ka kahes 155-mm suurtükiväe laskemoona ühishankealgatuses, panustades 130 miljoni eurot Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ühisesse fondi.

Mida Leopard 2A4 suudab?