Abilinnapea Svet: tõukerataste kiiruse alandamise katsed pealinnas algavad 1. mail

„Kaks peamist valdkonda, kus plaanime teha pilootprojekti, on renditõukerataste kiirus ja nende parkimine. Praeguste plaanide kohaselt alustatakse kiiruste alandamise piloodiga 1. mail 2023,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet Fortele.

Hetkel ei ole lõplikke kokkuleppeid paigas, kuid ilmselt saavad kiirusi puudutavad pilootprojekti kohad olema kesklinnas, kus on tõukerattaliiklus kõige intensiivsem.

„Planeerime luua alad, kus renditõukeratastele rakendatakse kiiruspiirang 20 km/h ning määratakse elektritõukerataste parkimiskohad. Arusaadavalt jääb kohti, kus on mugav ja ohutu taristu ning säilib piirkiirus 25 km/h, kui ka selliseid kohti, kus on piirkiirused hoopis madalamad - nagu praegu banalinnas,“ ütles abilinnapea.„Anname konkreetsemat infot, kui plaanid paigas.“

Svet märkis, et jätkuvalt on probleemiks asjaolu, et seadusandja ei ole seda valdkonda piisavalt hästi reguleerinud.