Keskkonnaamet võttis möödunud aastal ankrualadel peatunud laevadelt 3 kütuseproovi, nüüd osteti selleks hinnaline seade

„Järelevalve fookus on järjest enam keskendunud ankrualadel toimuvatele tegevustele. Ankrualadelt proovide võtmine ja laborisse toimetamine on paraku ressursimahukas, mistõttu võivad võimalikud rikkumised jääda õigeaegselt tuvastamata,“ teatas keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Kui Forte nende sõnade peale keskkonnaametilt täpsustavaid numbreid küsis, siis selgus, et see „keskendumine“ väljendus täpsemalt aasta jooksul kolmelt ankrualadel viibinud laevalt kütuseproovide võtmises. Aastas peatub ainuüksi Tallinn Golf nimelisel ankrualal enam kui 1000 laeva, et siin kütust ja naftatootmise jäätmeid laevalt-laevale ümber pumbata või oma kere lasta puhtaks kraapida.