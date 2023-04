Minecraft Legends on nüüd Eestis saadaval

Minecraft Legends on Mojang Studios ja Blackbird Interactivei täiesti uus strateegiamäng, kus mängijad saavad avastada „muutuste äärel olevat lopsakate biotoomide ja rikkalike ressurssidega maad“. „Piglini invasioon on alanud ja mängijate ülesanne on innustada liitlasi ja juhtida neid strateegilistes lahingutes, et Overworldi päästa!“ kirjutavad mängu Eesti esindajad.