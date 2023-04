KUULA | „Istmesoojenduse“ 159. osa: General Motors loobub Android Autost ja Apple CarPlay'st

Alustame aga nädala automõttega, mis puudutab liiklusjõmlust ja käimasolevaid liiklustalguid. Meie hinnangul on PPA-l talgute osas veel arenguruumi - probleemsed kohad on ju ka liiklejate tagasisidetagi teada ja tegeletakse peamiselt ikka sõidukiiruse ja joobes juhtidega. Mida võiks teha teisiti?

Nädala number on 3 ja see on seotud elektritõuksidega - just selline hulk inimesi jäi jällekord ette ühel tõuksil sõites. Ometi on rendifirmad öelnud, et selline tegevus on põhimõtteliselt välistatud või tõmmatakse sellele kohe-kohe kriips peale. Tundub, et arenguruumi siiski on.

Räägime ka tõukside sõidukiiruse piiramisest ja Bolti rendiautode parkimisest - parkimiskohtade mujale koondamise tõttu ei saa nüüdsest näiteks enam Tallinna lennujaama parklast Bolti võtta. Kas kasulik otsus või ei saada parklaoperaatoritega enam kaubale?

Poola plaanib aga eriti jõulist (ja objektiivselt lolli) lähenemist Varssavis ja Krakowis madalheitmetsoonide loomisele. Plaanitakse piirata sisepõlemismootoriga autode sisenemist nende vanuse põhjal, ja ajapikku piir karmimaks kruttida. Tulemuseks on põhimõtteliselt aga ainult hobiautoomanike kottimine.

Nädala peateemaks on General Motors - teatati, et nende uutes elektriautodes enam Apple CarPlay'd ja Android Autot ei pakuta. Eelduseks on, et autoostja hakkab kasutama autosse sisseehitatud lahendusi, mida hoogsalt juba luuakse. GM põhjendab otsust muuhulgas sellega, et mõtlevad oma ostjatele, kel ei ole nutiseadet. Siit ka üleskutse - kui meie kuulajate-lugejate hulgas on nutiseadmeta inimesi, kes plaanivad 60 000+ eurot maksvat uut elektriautot soetada, siis palun andke endast märku!

Aasta lõpus on Euroopasse sisenemas uus (muidugi Hiina) automark HiPhi, mis keskendub kõrgema klassi elektriautode tootmisele. Sihiks seatakse nooremad ja jõukamad kliendid, kellel pole veel välja kujunenud margieelistust.