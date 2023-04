Kusjuures, see voolujoonelisus ja ei ole ainult silmale kena vaadata, vaid tähendab ka reaalset kasu – auto õhutakistustegur on vaid 0,21 (ülivoolujoonelised Tesla Model 3 ja äsja esitletud VW ID.7 vastav tegur on näiteks 0,23 ning Ioniq 5-l on see 0,28). See omakorda tähendab ökonoomsust, väiksemat elektritarbimist ja seega ka sõiduulatust kuni 614 km.