Läks Samsung, läheb ka Apple - Google on paanikas ja proovib luua uut otsingumootorit

Google proovib oma otsingumootorit tehisintellektil põhinevate funktsioonidega rikastada. Lisaks töötab ettevõte täiesti uue otsingumootori kallal – suhtlemine sellega saab olema nagu dialoog teise inimesega, kirjutab The New York Times.

Ajakirjanike sõnul oli Google šokis, kui said märtsi alguses teada, et Samsung kavatseb muuta Google'i asemel oma seadmetes vaikeotsingumootoriks teha Microsofti Bingi.

Lisaks mainekahjudele kaotab Google ka raha: leping Samsungiga tõi talle rohkem kui 3 miljardit dollarit aastas. Samuti kardab ettevõte, et Apple on järgmine, kes nad hülgab. See leping on veelgi „rasvasem“ - 10 miljardit dollarit aastas.