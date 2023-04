Täna või homme langeb NASA „surnud“ satelliit kontrollimatult Maale: sellest lähtuv oht on minimaalne

Peagi kukub Maale NASA satelliit, mis on kosmoses olnud enam kui 21 aastat. Space.com andmetel on satelliidi kaal umbes 270 kilogrammi.

RHESSI satelliit on kosmoses olnud alates 2002. aasta veebruarist. See saadeti Maa orbiidile, et uurida Päikesest lähtuvat energia- ja plasmaemissiooni. RHESSI võeti kasutuselt maha 2018. aastal, misjärel rändas see lihtsalt mööda avakosmost.

NASA märgib, et suurem osa sellest seadmest põleb enne atmosfääri sisenemist ära. Mõned osad peavad, aga kindlasti ka sellele vastu ja need langevad Maale.

Oht, et rusud midagi kahjustavad, on minimaalne, kuid see on siiski olemas. Teadlaste hinnangul on vastav tõenäosus umbes 1:2467.