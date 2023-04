Keemiaõpetaja Marge Oopkaup: mõned lapsed arvavad, et kartulid kasvavad puu otsas

Marge, mitu Teie õpilast on seni „Rakett69“ saates võistelnud?

Minu õpilastest on osalenud Johannes Murre eelmisel hooajal ning tänavu Martin Veližanin.

Kas olite juba enne nende osalemist selle saate vaataja?

Jaa, ikka olin, kogu aeg vaatan ja proovin kaasa nuputada.

Miks Teile õpetajana see saade oluline on?

Viimased hooajad on just nende poiste tõttu olulised. Ma olen viimase kahe hooaja saateid vaadates üsna närvis olnud ja pole saanud saatele korralikult keskenduda. Kui nad võistluses mingite lihtsate asjadega eksisid, õiendasin diivani peal omaette. Palju rahulikum on saadet vaadata, kui oma lapsi seal ei osale.

Meie koolis on õpilasi, kes seda saadet jälgivad ja siis me koolitunnis mõnikord arutame mõnda probleemi või ülesannet, mis saates oli. Ehk siis saade on kindlasti oluline, et õpetajana elus toimuvaga kursis olla. Oluline on ka see, et saates on probleemid ja ülesanded, mis on igapäevaeluga seotud. Ka õpetajal on nendest saadetest üht-teist õppida.

Kas ja mida saaks veel teha, et õpilasi rohkem loodus- ja reaalainetest huvituma panna?

Nende laste jaoks, kes reaal- ja loodusainetest huvitatud on, ei ole kõikides koolides piisavalt nende ainete tunde. Sellistest õpilastest võiks ju ka moodustada väikerühma oma lisatunniga tunniplaanis või siis jagada õpilased klassis tasemegruppide järgi rühmadesse. Praegu nö kaasava hariduse raames on ühel õpetajal samal ajal tunnis kõiksugu erisusega lapsi: tähelepanu- ja keskendumisraskustega lapsed, saripuudujad ning seetõttu teistest mahajäänud õpilased, kodukahjustusega lapsed, praegu ukrainlased ning siis nende kõikide hulgas tavalised õpilased ning ka reaal- ja loodusainete huvilised õpilased.