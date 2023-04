Maailma kõige võimsama raketi Starship start lükati määramata ajaks edasi

Miljardär Elon Muski ettevõttel SpaceX ebaõnnestus esimesel katsel ajaloo võimsaimaks raketiks nimetatud Starshipi start. Rakett on peaaegu 120 meetri kõrgune ja sellel on tõukejõudu peaaegu kaks korda rohkem kui mis tahes kosmoseaparaadil, vahendab BBC. Start pidi aset leidma 17. aprillil Texases asuvast stardipaigas. Plaani järgi peaks rakett tegema peaaegu täistiiru ümber Maa, kuid päris viimasel hetkel lükati starti edasi. „See on väga keerulise hiiglasliku raketi esmastart, mis võib ära jääda,“ hoiatas Musk Twitteris. „Oleme väga ettevaatlikud ja kui miski tekitab muret, lükkame stardi edasi.“ Praeguse seisuga on start vähemalt 48 tunniks edasi lükatud.