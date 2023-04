Staarid ja plaadifirmad hoidku oma nahk - tehisnärvivõrgud on laulma hakanud!

Drake ja The Weeknd on justkui välja andnud viraalseks muutunud hiti, mida on mõne päevaga kuulanud enam kui kaheksa miljonit inimest. Kuid tuleb välja, et lauljad ise ei laulnud ühtegi rida ning kogu muusikapala genereeris tehisnärvivõrk.

Staaride lugu „Heart on My Sleeve“ hakkas sotsiaalvõrgustikes levima paar päeva tagasi: Spotifys kogus see 250 000 ja TikTokis üle kaheksa miljoni esitamise. Alles hiljem avastasid kõige tähelepanelikumad kasutajad, et Drake'il ja The Weekndil pole looga praktiliselt midagi pistmist.

Nagu selgus, ilmus laul algselt TikToki kontol paljuütleva kasutajanimega ghostwriter977. Konto omanik tunnistas, et genereeris muusikapala tehisnärvivõrgu abiga. Samas on esimesel kuulamisel tõesti raske võltsingut märgata lauljate häältele peale kantud autotune'i tõttu.

Sellegipoolest pakkus ghostwriter977 TikTokki postitatud lingilt loo täisversiooni kuulamist. Kui aga sellel klõpsata, siis peavad kasutajad sisestama e-posti aadressi – seega on võimalik, et keegi tegi Drake'i ja The Weekndi abiga võimsa turunduskampaania. Kuid igal juhul on nüüd ka artistidel ja plaadifirmadel põhjust muretsemiseks: tehisnärvivõrgud on laulma õppinud.