FOTOD ja VIDEO | Täna varahommikul nägi ilmavalgust Porsche kolmanda põlvkonna Cayenne

Juhikoha 12,6-tollisel näidikuplokil on nõgus disain, keskne multimeediaekraan on 12,3-tolline ja see on integreeritud armatuurlauda. Äppidest on juba eelpaigaldatud näiteks Spotify ja Apple Music. Nagu märgitud, siis esimest korda pakutakse eesmise kaasreisija poolele 10,9-tollist ekraani, millel on eraldi juurdepääs teabe- ja meelelahutussüsteemile. Porsche pidas vajalikuks katta selle ekeaani spetsiaalse kattekilega, et juht selle kujutatavat ei näeks.