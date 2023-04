Saladokumentides nimetati Ukraina pealetungi eeldatav alguskuupäev - selleks on 30. aprill

Pentagoni ja Ameerika luure avalikuks saanud dokumentides on märgitud Ukraina armee kavandatava pealetungi (või vastupealetungi – ajakirjanduses kohtab mõlemaid formuleeringuid - toim.) kuupäev. Selleks on 30. aprill 2023.

Newsweeki andmetel teatasid Pentagon ja ameerika luure, et pealetungile lähevad üheksa Ukraina brigaadi. Nende vajadus liitlaste relvastuse järele on hinnanguliselt 253 tanki, 381 soomukit, 480 veoautot, 147 suurtükki ja 571 soomusautot Humvee.

Newsweek kirjutab, et dokumentide põhjal võib järeldada, et Ukraina liitlased on otseselt seotud Ukraina sõjaväe ettevalmistamisega pealetungiks. Seda enam, et rünnaku jaoks ette valmistatud võitlejate väljaõpe leiab enamasti aset väljaspool Ukrainat.