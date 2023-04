FBI agendid vahistasid neljapäeval 21-aastase Jack Teixeira, kes on Massachusettsi õhuväe rahvuskaardi liige. Teda süüdistatakse tõenäoliselt salastatud riigikaitseinfo varguses või selle võõrale andmises ning süüdimõistmise korral ootab teda ees kuni 15 aastat vanglakaristust.

Kohtunik otsustas, et kahtlustataval on õigus määratud kaitsjale ehk advokaadile, kes on kriminaalmenetluses palgatud riigi kulul inimestele, kes ei saa endale advokaaditasusid lubada.