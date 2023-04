Kaks noort itimeest tegid üksikutele härradele tehisnärvivõrgu poolt loodud seksipiltidega netis tünga

See kõik jätkus, kuni üks kasutajatest idülli lõhkus. Ta kirjutas, et Claudia foto juures on näha tehisnärvivõrgu tööd ja tüdrukut pole tegelikult olemas. Mõne aja pärast jõudsid Rolling Stone'i ajakirjanikud Claudia loojate juurde - tüdruku lõid kaks informaatika tudengit.