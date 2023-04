Elon Musk asutas uue ettevõtte, mis hakkab tegelema tehisintellekti arendamisega

Miljardärist leiutaja Elon Musk asutas tehisintellekti arendamiseks ettevõtte nimega X.AI Corp. The Wall Street Journali andmetel registreeris Musk oma ettevõtte eelmisel kuul. „Musk on ettevõtte ainus registreeritud juht ja tema sekretäriks on Muski perekontori juht Jared Birchall. Eelmisel kuul esitatud avalduse kohaselt on X.AI Corp andnud loa müüa 100 miljonit ettevõtte aktsiat.“