FOTO | Teadlased näitasid galaktikat, kus kärgatas kolossaalne supernoova plahvatus

Pildil on nn. varvastatud spiraalgalaktika UGC 678. See galaktika asub Maast umbes 260 miljoni valgusaasta kaugusel Kalade tähtkujus. See galaktika asub võrreldes meie omaga vaatega „näost näkku“, mis teeb astronoomide jaoks selle vaatlemise lihtsaks.

Nagu inimestel, on ka tähtedel loomulik elutsükkel: need sünnivad, kasvavad ja lõpuks vananevad ja surevad. Antud tähe elutsükli uurimine on astronoomide jaoks oluline uurimisteema. Tähtede elu lõppu võivad tähistada suurejoonelised sündmused, sealhulgas supernoova plahvatused, tihedate neutrontähtede teke ja isegi mustade aukude sünd. Hiljuti avastati, et galaktikas UGC 678 leidis aset tohutu supernoova plahvatus.