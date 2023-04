Raketlane Joosep Lukin: see oli täiuslik kogemus

Laagrist pärit Joosep õpib Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpuklassis, vaimustub mehhatroonikast ja elektroonikast ning tunneb suurt huvi ka füüsika, mehaanika ja robootika vastu. Lausa nii palju, et tulevikus soovib Joosep rajada oma robootikaettevõtte ja kaasata sinna ka teisi tehnoloogiast huvitatud noori.

Võib öelda, et nokitsemine on Joosepil veres. „Kui ma väike olin, leidis mu ema mind tihti midagi lahti kruvimas, et näha, mis selle sees on,“ räägib ta. Kaheksandas klassis ehitas noormees ise lasergraveerija, mida ta peab koos „Rakett69“ finaali jõudmisega oma elu suurimaks saavutuseks. Joosep tunnustab tööõpetuse õpetajaid, kes on aidanud tal oma huvile väljundit leida, eriti Janar Soidlat Laagri Koolist: „Käisin tema juures pidevalt huvitavate ideega, millest ta vahel isegi lõpuni aru ei saanud, aga ta aitas mind alati ja innustas edasi pürgima!“

Juba lapsena oli Joosep suur „Rakett69“ fänn ja on läbi vaadanud peaaegu kõik saate hooajad. Nooremana tundusid ekraanil nähtud ülesanded küll võimatult keerulised. „Kui aga olin koolis piisavalt kaugele jõudnud, taipasin, et tegelikult saaksin ka mina saates hakkama ja otsustasin proovida,“ räägib noormees, kuidas küpses plaan kandideerida.

Raketi-saates osalemine andis Joosepile kinnitust, kui tähtis on meeskonnatöö, samuti julguse ise suuremaid projekte ette võtta ja panna ennast proovile ka väljaspool tele-eetrit. „Kõige meeldejäävamad olid kindlasti tiimisaated, sest koos võistlemine oli palju huvitavam ja emotsionaalsem,“ hindab Joosep: „Kui peaksin välja tooma ühe kindla ülesande, jääb mu lemmikuks klaveri ehitamine, just seetõttu, et meil oli hea tiimitöö ja me saime ise midagi valmis meisterdada.“